عدن 24

بن فريد: لايجوز الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض” لهذا السبب”

24 أبريل، 2020
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عدن24- خاصأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا أحمد عمر بن فريد أنه لايجوز الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض كونه حزمة متكاملة.وقال بن فريد في تغريدة له على حسابه الرسمي” تويتر” رصدها عدن24″: ‏إنه من المهم جدا أن يؤخذ إتفاق الرياض كما هو “حزمة واحدة متكاملة” وعلى أن يتم تنفيذ بنوده بالآلية والتراتبية التي تم الإتفاق والتوقيع عليها.وأضاف: أنه لا يجوز الانتقائية تحت أي مبرر كان ولا يجوز التعامل مع طرفيه بمكيالين بأن تمنع قيادة المجلس من العودة إلى أرضها ويسمح بعودة قيادة الشرعية !

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