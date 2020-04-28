بن فريد: محور (قطر – تركيا) مصيره الهزيمة وسينتصر مشروعنا العربي

عدن24-خاص

توعد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد محور (قطر – تركيا) بالهزيمة وانتصار المشروع العربي.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن فريد:” محور (قطر – تركيا) يخوض بتخبط ويأس معركتين في ليبيا وفي الجنوب العربي بأدوات تنظيم الإخوان المسلمين مع فارق أنه في الجنوب يتخفى تحت غطاء ما يسمى بالشريعة اليمنية وهنا تكمن خطورته.”

وأضاف:” لكن مصيره بحول الله إلى هزيمة ماحقة لينتصر مشروعنا العربي..”

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