عدن 24

بن فريد: محور (قطر – تركيا) مصيره الهزيمة وسينتصر مشروعنا العربي

28 أبريل، 2020
0

عدن24-خاص
توعد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد محور (قطر – تركيا) بالهزيمة وانتصار المشروع العربي.
وفي تغريدة له على تويتر قال بن فريد:” محور (قطر – تركيا) يخوض بتخبط ويأس معركتين في ليبيا وفي الجنوب العربي بأدوات تنظيم الإخوان المسلمين مع فارق أنه في الجنوب يتخفى تحت غطاء ما يسمى بالشريعة اليمنية وهنا تكمن خطورته.”
وأضاف:” لكن مصيره بحول الله إلى هزيمة ماحقة لينتصر مشروعنا العربي..”

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العربي الهزيمة بن تركيا فريد قطر محور مشروعنا مصيره وسينتصر

إقرا أيضا

Photo of مسهور: إكرام عدن إكرام لآل سعود وآل نهيان ولكل دم عربي أصيل

مسهور: إكرام عدن إكرام لآل سعود وآل نهيان ولكل دم عربي أصيل

28 أبريل، 2020
Photo of انضمام مركز شرطة ديكسم بمحافظة أرخبيل سقطرى إلى القوات الجنوبية

انضمام مركز شرطة ديكسم بمحافظة أرخبيل سقطرى إلى القوات الجنوبية

28 أبريل، 2020
Photo of الوالي يطلع على أهم احتياجات صندوق النظافة بالعاصمة عدن ويؤكد على دوره الهام في المرحلة الحالية

الوالي يطلع على أهم احتياجات صندوق النظافة بالعاصمة عدن ويؤكد على دوره الهام في المرحلة الحالية

28 أبريل، 2020
Photo of صحيفة دولية: إجراءات الانتقالي الجنوبي تحشر “الشرعية” في زاوية تنفيذ اتفاق الرياض

صحيفة دولية: إجراءات الانتقالي الجنوبي تحشر “الشرعية” في زاوية تنفيذ اتفاق الرياض

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق