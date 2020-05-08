عدن تايم

بن فريد مخاطبا المواطنين بعدن : ما بالكم تتصرفون وكأن وباء كورونا لا يعنيكم ؟!

8 مايو، 2020
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عدن تايم – خاص :

طالب رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، اليوم الخميس، الأهالي في الجنوب بضرورة إتباع التعليمات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب بن فريد عبر تغريدة له على “تويتر”: “لوجه الله يا أهلنا في عدن والمكلا وبقية مدن الجنوب، دول عظمى عطلت كل مؤسساتها وشلت اقتصادها تماما وفرضت إجراءات قاسية لمواجهة خطر فايروس كورونا على الرغم من امتلاكها أنظمة صحية عملاقة لكنها أدركت الخطر ” .

وتساءل بن فريد موجها حديثه للمواطنين : ” ما بالكم تتصرفون وكأن هذا الوباء لا يعنيكم، نرجو اتباع التعليمات الوقائية”.

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