بن فريد: مليشيا الإخوان عصابة مجرمة ولن تقدم لشبوة إلا القتل والدمار

نشر رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم الجمعة، صوة لمنزل محمد العرز بن رشيد بعد قصفه من قبل مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية بمنطقة باعرام.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “هكذا تفعل مليشيات بن عديو بمنازل أبناء شبوة، أتت بما لم تأتي به قوات صالح طوال 25عامًا، لأنها فعلًا عصابات مجرمة فلا يمكن أن تقدم لشبوة إلا الدمار والدماء والموت”.

وأضاف: “صورة لمنزل المرحوم محمد العرز بن رشيد الذي ضرب بالأمس بقذيفة صاروخية، صورة تعكس مشاريع بن عديو للبناء والتطوير في شبوة”.