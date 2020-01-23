بن فريد يتهم الشرعية بالعبث وعدم الشعور بالمسؤولية

شن رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، هجوما لاذعا على حكومة الشرعية، واتهمها بالفساد وعدم الشعور بالمسؤولية.

وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لديهم ٣٥ وزير في حكومة الفساد، ولديهم عجز مالي غير مسبوق وتدهور في سعر العملة وفشل اقتصادي شامل ومع ذلك لديهم حكومة شباب وأطفال مع ما يترتب عليها من رواتب وصرفيات ونثريات”.

وتساءل: “ماذا تسمي هذا ؟ عبث.. جنون.. عدم شعور بالمسؤولية.. تخبط.. كل ما يمكن أن يخطر على بالك من سلبيات الأمور متوفر”.