بن فريد يستنكر اعتداء مليشيا الاصلاح على ابناء شبوة المعتصمين ..ويؤكد سيبقون غزاة يجب رحيلهم

استنكر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد قيام مليشيا الاصلاح في مأرب بالاعتداء على حراسة شركة العقلة النفطية من ابناء شبوة المعتصمين.

وقال بن فريد في تغريدات له على تويتر:اعتداء عصابات مأرب والإصلاح بقيادة علي ضرمان على الحراسة المعتصمين بشركة العقلة قطاع s2 بشبوة ..مخزي جدا لمن لديه ذرة كرامة في شبوة أن يهان أبناء المحافظة رغم أن دورهم فقط هو حراسة النهابين لنفط محافظتهم!

وتابع قائلا :حتى هذا الدور لم يسلم من الإهانة والأذى !لعن الله من باع كرامته لهؤلاء

وقال في تغريدة اخرى تعليقا على صورة احدى الحراس المعتصمين حافي الأقدام

من أبناء شبوةوظيفته كانت حراسة حقل نفطي يتبع له ، والذي تصدر إيراداته إلى غزاة الجنوب العربي.!

واضاف احتج مع زملائه مطالبين فقط برواتبهم كحراسة!لكن قوات الإحتلال رفضت الاحتجاج وضربت للمحتجين وادمت رؤوسهم في مشهد تكرر مع بن حبريش ذات يوم في حضرموت

واختتم تغريدته بالقول..سيبقون غزاة يجب رحيلهم