4 مايو

بن فريد يشن هجوماً على اليدومي..والسبب!!

28 أبريل، 2020
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الثلاثاء – 28 أبريل 2020 – الساعة 03:48 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

شن رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي هجوماً عنيفاً على رئيس حزب الإصلاح اليمني محمد اليدومي على خلفية اصداره بيان ضد قرار الانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر: بكل عنصريةاليدومي زعيم الإخوان في اليمن يقود الأحزاب اللإلكترونية لإصدار بيان شجب وإدانة حينما يتعلق الأمر بالجنوب.

وتابع قائلا:لكنه لم يكتب كلمة واحدة ولو من باب العزاء ناهيك عن المساءلة عندما سقطت الجوف وجبهة نهم وسلمت معسكرات بكل ما فيها من سلاح للحوثي !إنها العقلية التي قتلت الوحدة.

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