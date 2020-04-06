المشهد العربي

بن فريد يشيد بقرار المجلس الانتقالي الخاص بوقف بيع الأراضي

6 أبريل، 2020
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أشاد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد،اليوم الأحد،بقرار المجلس الانتقالي الخاص بوقف وصرف الأراضي أو بيعها لمدة 3 أشهر.

وكتب بن فريد عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:” اجتماع هام اليوم الأحد لقيادة المجلس الانتقالي نوقشت فيها عدة ملفات ومنها إقرار وقف صرف الأراضي أو بيعها أو إحداث إي استحداثات فيها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الموقع من قبل رئيس المجلس والذي سيشمل آليات التنفيذ”.

وأضاف:”قرار هام لوقف فوضى الأراضي وجنون استغلالها”.

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