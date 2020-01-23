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بن فريد يعلق على فساد الشرعية..ماذا قال؟

23 يناير، 2020
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علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على خبر لقاء سفيرة حكومة شباب وأطفال اليمن لدى روسيا بسفير الجمهورية اليمنية في روسيا.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر ان الشرعية لديها ٣٥ وزير في حكومة الفساد، ولديهم عجز مالي غير مسبوق وتدهور في سعر العملة وفشل اقتصادي شامل ومع ذلك لديها حكومة شباب و اطفال مع ما يترتب عليها من رواتب وصرفيات ونثريات.

وتسأل قائلا: فماذا تسمي هذا ؟ عبث !..جنون!..عدم شعور بالمسؤولية..تخبط.

واضاف كل ما يمكن أن يخطر على بالك من سلبيات الأمور متوفر.

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