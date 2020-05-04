بن فريد يعلق على واقعة طرد مسن مريض من مستشفى عتق

4مايو/ خاص

علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على واقعة طرد القيادة الاخوانيية بمستشفى عتق على طرد مسن مريض من المستشفى.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر:الحدث الفضيحة والمأساة التي لم تشهدها شبوة أو كل الجنوب في كل تاريخه الصحي .. مواطن يموت أمام مستشفى حكومي بعتق نتيجة فشل كلوي دون أن يجد حتى من يضعه في مكان يليق بموت الإنسان ناهيك عن إنقاذه.

واضاف: هكذا وصل الحال في شبوة في ظل حكم مليشيات الإصلاح الإخوانية ووكيلهم المفلس بن عديو.