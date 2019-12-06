المشهد العربي

بن فريد يُطالب التحالف بقطع دابر الإخوان من جزيرة العرب

6 ديسمبر، 2019
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طالب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي بأوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، التحالف العربي بقطع دابر جماعة الإخوان من جزيرة العرب بشكل تام.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “طالما وحكومة ما يسمى بالشرعية اليمنية تحت سيطرة الإخوان ستبقى مسألة تنفيذ اتفاق الرياض في مهب الريح وستمارس الجماعة كل ما هو ممكن للإنقلاب على الإتفاق كما تفعل الآن”.

وأضاف: “على التحالف العربي أن يقطع دابر الإخوان من جزيرة العرب بشكل تام حتى يقضي على مشروع إيران فكلاهما يكملان بعضهما”.

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