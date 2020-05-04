بن فريد يُهاجم مليشيا الإخوان في شبوة.. ويؤكد: بن عديو مفلس

هاجم رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، اليوم، حكم مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في شبوة وذلك بعد وفاة مواطن أمام مستشفى حكومي نتيجة فشل كلوي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الحدث الفضيحة والمأساة التي لم تشهدها شبوة أو كل الجنوب في كل تاريخه الصحي.. مواطن يموت أمام مستشفى حكومي بعتق نتيجة فشل كلوي دون أن يجد حتى من يضعه في مكان يليق بموت الإنسان ناهيك عن إنقاذه”.

وأضاف: “هكذا وصل الحال في شبوة في ظل حكم مليشيات الإصلاح الإخوانية ووكيلهم المفلس بن عديو”.