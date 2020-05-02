بن لغبر : الانتقالي لم ولن يتراجع عن قراره

4 مايو / خاص

لقن الإعلامي صلاح بن لغبر، أذرع الإخوان الإرهابية كأنيس منصور والرحبي وغيرهم ضربة قاضية، مؤكداً أن الانتقالي لم ولن يتراجع عن قراره نحو القضية الجنوبية.

وكتب “بن لغبر” في تغريدة عبر حسابه بتويتر، : “مواقع ومغردي وناشتي العليمي وأنيس والربحي مختار، يفرحوا أنفسهم أن الانتقالي تراجع عن قراره”.

وأضاف: “أقول لهم ومن أعلى مستوى عشمكم (عشم ابليس في الجنة )”.

وتابع: “لاتراجع بل انتظروا الخطوة القادمة على طريق الاستقلال”.

واختتم بن لغبر تغريدته بالقول: “ترحيب الانتقالي ببيان التحالف أكد على استقاقات ومصالح الجنوبيين، لكنكم لاتفقهون”.