بن لغبر: من يعتبر قضيتنا ثانوية نعتبر قضيته ليست موجودة ومن يستنقص حقنا في استقلالنا لاحق له عندنا

عدن24-خاص

أكد الإعلامي والصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر أن من يعتبر قضية شعب الجنوب قضية ثانوية نعتبر قضيته ليست موجودة وأن من يستنقص من حقنا في استقلالنا لاحق له عندنا.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن لغبر:” من لا يحترم صوت وإرادة وتضحيات هذا الشعب ليس له احترام ابدا سواء كان جنوبيا او غير جنوبي كان فردًا او دولة او نظامًا او شعبا او قطيعا. ”

وأضاف:” ومن يعتبر قضيتنا ثانوية نعتبر قضيته ليست موجودة ومن يستنقص من حقنا في استقلالنا لاحق له عندنا.”

واختتم حديثه بالقول:” تلك ثورة ودماء وتضحيات عالية بثمن الكون كله.”