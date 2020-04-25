بن لغبر : هادي لم يطلق رصاصة واحدة ضد الحوثي

4 مايو / خاص

اكد الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم الجمعة، إن الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي لم يطلق رصاصة واحدة ضد الحوثي فيما تسعى قواته لغزو عدن.

وقال بن لغبر عبر تغريدة له على “تويتر” :”ستة شهداء من أبطال المقاومة الجنوبية بلودر في معركة مكيراس بعد ملحمة بطولية خاضها الأبطال،ومليشيات الإخوان والقاعدة وداعش وعيال هادي يحشدون لغزو عدن بدون اكتراث بقتال الحوثي”.

وأضاف:”أكرر وأقول،هادي لم ولن يطلق رصاصة ضد الحوثي. وكل القوات التي أنشأها لم تشارك في إي معركة ضد الحوثي”.