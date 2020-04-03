4 مايو

بن لغبر :هولاء هم من ستعتمد عليهم الشرعية في قتال الجنوبيين

3 أبريل، 2020
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الجمعة – 03 أبريل 2020 – الساعة 12:32 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

كشف الاعلامي والمحلل السياسي الجنوبي صلاح بن لغبر عن القوات والالويةالتي تنوي الشرعية الاخوانية الدفع بها لقتال الجنوبيين.

وقال بن لغبر في تغريدة له على تويتر: بعد امتناع الجنوبيين من منتسبي الوية الرئاسة قتال اخوانهم في المرات السابقة، رفعت قيادات الشر….عية طلبا بضرورة الاعتماد على قوات والوية وتنظيمات شمالية وبناء على ذلك دخلت تلك القوات شبوة وابين.

واضاف :لن تعتمد الجولة القادمة على اي جنوبيين الا من يثق فيهم علي محسن وتنظيم الاخوان.

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