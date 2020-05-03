المشهد العربي
بن لغبر : وصول قيادات داعشية إلى عدن بعد الإفراج عنهم من سجون الحوثي
كشف الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، عن وصول قيادات داعشية إلى عدن عبر شقرة بعد الإفراج عنهم من سجون الحوثي.
وكتب بن لغبر عبر تغريدة له رصدها ” المشهد العربي”:”هام: بموجب صفقة سرية أفرج الحوثيين عن 57 من أخطر قيادات داعش المحكومين من سجون صنعاء بينهم:موسى جمال جميل، عارف براق، يحيى صنعاني”.
وأضاف:”وصلوا إلى قرن الكلاسي في دفعتين قبل أيام قبل أن يدخل معظمهم إلى عدن عبر شقرة، المعلومات مؤكدة وأتحدى الطرفين أن ينكروا أو يثبتوا العكس”.
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