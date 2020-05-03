المشهد العربي

بن لغبر : وصول قيادات داعشية إلى عدن بعد الإفراج عنهم من سجون الحوثي

4 مايو، 2020
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كشف الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، عن وصول قيادات داعشية إلى عدن عبر شقرة  بعد الإفراج عنهم من سجون الحوثي.

وكتب بن لغبر عبر تغريدة له رصدها ” المشهد العربي”:”هام: بموجب صفقة سرية أفرج الحوثيين عن 57 من أخطر قيادات داعش المحكومين من سجون صنعاء بينهم:موسى جمال جميل، عارف براق، يحيى صنعاني”.

وأضاف:”وصلوا إلى قرن الكلاسي في دفعتين قبل أيام قبل أن يدخل معظمهم إلى عدن عبر شقرة، المعلومات مؤكدة وأتحدى الطرفين أن ينكروا أو يثبتوا العكس”.

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