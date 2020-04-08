المشهد العربي

بن لغبر يكشف تفاصيل تمويل مجاميع إخوانية على حدود شقرة بالمال والسلاح

8 أبريل، 2020
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كشف الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، تفاصيل خطيرة عن تمويل مجاميع إخوانية في حدود شقرة بالمال والسلاح.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يتم الآن توزيع سلاح وفلوس لمجاميع في حدود شقرة من المفترض أن يقودهم صديقنا عبدالرحيم العولقي. والله ضحكت كثيراً. اعرف عبدالرحيم جيدًا سيجمع أكبر قدر ممكن من الفلوس والسلاح ويهرب”.

وأضاف: “هكذا فعل في كل الجولات وكان أول الفارين في 2015. اعتماد العدو على هؤلاء دليل ضعفه وفشله”.

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