بن لغبر يُطمئن الجنوبيين: لن نتخلف عن قضية الأمة

علق الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب العربي، مؤكدًا أن القضية الجنوبية أولوية مقدسة على كل قضايا الكون.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الشعب الجنوبي صبر سنوات على إعلان استقلال مستحق بدماء ثورة تضحي 25 سنة شعب صبر على مافيا وعصابة مجرمين ولصوص إكرامًا للتحالف”.

وأضاف: “اليوم إلى هنا وكفى والجنوبيون في المقدمة دفاعًا عن الأمة فلا يصادرن أحد حقهم في وطنهم اليوم قضيتنا أولوية مقدسة على كل قضايا الكون، ولن نتخلف عن قضية الأمة”.