المشهد العربي

بن لغبر يُطمئن الجنوبيين: لن نتخلف عن قضية الأمة

26 أبريل، 2020
0

علق الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب العربي، مؤكدًا أن القضية الجنوبية أولوية مقدسة على كل قضايا الكون.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الشعب الجنوبي صبر سنوات على إعلان استقلال مستحق بدماء ثورة تضحي 25 سنة شعب صبر على مافيا وعصابة مجرمين ولصوص إكرامًا للتحالف”.

وأضاف: “اليوم إلى هنا وكفى والجنوبيون في المقدمة دفاعًا عن الأمة فلا يصادرن أحد حقهم في وطنهم اليوم قضيتنا أولوية مقدسة على كل قضايا الكون، ولن نتخلف عن قضية الأمة”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأمة الجنوبيين بن عن قضية لغبر لن نتخلف يطمئن

إقرا أيضا

Photo of انتقالي حضرموت: الإدارة الذاتية للجنوب قرار تاريخي

انتقالي حضرموت: الإدارة الذاتية للجنوب قرار تاريخي

26 أبريل، 2020
Photo of الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تطرد الحوثيين من مواقع استراتيجية

الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تطرد الحوثيين من مواقع استراتيجية

26 أبريل، 2020
Photo of بن فريد عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب: سنمضي معًا مهما كانت الصعاب

بن فريد عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب: سنمضي معًا مهما كانت الصعاب

26 أبريل، 2020
Photo of مسام ينتزع 671 لغماً حوثياً في أسبوع

مسام ينتزع 671 لغماً حوثياً في أسبوع

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق