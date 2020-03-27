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بن ناجي الأسبوعية 27 مارس 2020 الموافق 3 شعبان رمضان قرب يلا نقرب
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عروض رمضان : بن ناجي الأسبوعية 27 مارس 2020 الموافق 3 شعبان 1441 رمضان قرب يلا نقرب
عروض رمضان : بن ناجي الأسبوعية 27 مارس 2020 الموافق 3 شعبان 1441 رمضان قرب يلا نقرب التي تقدمها لكم شركة بن ناجي اليوم الجمعة 27-3-2020 الموافق 3-8-1441
عروض بن ناجي : 3*حلوة زيت خليط 700م , شعرية جميلة، 350 جم – 2 عبوة , مكرونة هلالية جميلة، 350
جم – 2 عبوة , مكرونة سباجيتي جميلة، 350 جم – 2 عبوة , لسان عصفور جميلة، 350 جم – 2 عبوة , مكرونة
مرمرية جميلة، 350 جم – 2 عبوة , مياه طبيعية كارفور، 2 لتر – 6 عبوات , كب كيك فانداي ريد فيلفيت، 32جم
– عبوة من 12 , كيك فانداي بوبو بالفراولة، 1 قطعة – عبوة من 12 , مافن فانداي بالشيكولاتة، 1 قطعة – عبوة من
12 , كينوود محضر طعام مالتي برو – 900 واط – أبيض . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض
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