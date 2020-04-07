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بهدف تنسيق العمل في حملة التوعية المجتمعية.. مبادرة ” سواعد الخير ” تلتقي قيادة إتحاد النساء بأبين

7 أبريل، 2020
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بهدف تنسيق العمل في حملة التوعية المجتمعية.. مبادرة " سواعد الخير " تلتقي قيادة إتحاد النساء بأبين

إلتقت قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” للعمل الإنساني والإغاثي بأبين صباح اليوم الإثنين بقيادة إتحاد نساء اليمن فرع محافظة أبين في مقر الإتحاد وذلك لمناقشة تنسيق الجهود لنجاح الحملة التوعوية التي تقودها مبادرة ” سواعد الخير ” للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية المجتمعية من الفيروس ..
وخلال اللقاء تم الإتفاق على تكاتف الجهود في هذا الصدد ودعم الإتحاد للمبادرة وفق المتاح ..
الجدير ذكره أن مبادرة ” سواعد الخير ” للعمل الإنساني والإغاثي بأبين نفَّذت حملةً توعويةً – لمدة ( 7 ) أيام – في الكثير من المدن والقرى والمناطق في مديرتي زنجبار خنفر وكانت سبَّاقة في هذا المجال ..
*من نظير كندح

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