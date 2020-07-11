به 150 عاملاً من الجنسين.. وكيل وادي حضرموت يفتتح مركز عالم التوفير ويشيد بتجربته في التخفيضات

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت “عصام الكثيري” مركز عالم التوفير للتخفيضات بالمركز التجاري سيتي مول للتسوق بمدينة سيئون محافظة حضرموت .

واشاد وكيل المحافظة على حجم الترتيب والتنسيق فيما بين المواد الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية المعروضة وحجم التخفيضات إضافة لتوفيرها عمالة محلية لإعالة أسرتها في ظل ظروف الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، مضيفاً أن النقلة الطيبة اليوم لمستثمري وادي حضرموت للنظر الى مستقبل باتت محل اهتمام للسلطة المحلية بالوادي والصحراء خصوصاً بعد تقدم كافة التسهيلات لرؤوس الاموال وتذليل كافة العقبات لأجل خدمة اهلهم .

وطاف الكثيري على مختلف الاقسام في المركز الواقع بالطابق الثاني من الأواني لمنزلية وألعاب الاطفال والمنظفات والتحف والهدايا والحقائب والكماليات .

وتعرف “الكثيري” من المدير التنفيذي لمؤسسة عالم التوفير “عبدالباسط باسنبل” على أعداد العاملين في فروع المركز بمحافظة حضرموت البالغ عددهم (150) عاملاً يتوزعون في مديريات المكلا وغيل باوزير وسيئون، لافتاً الى انه وبمناسبة الافتتاح بفرع سيئون ستصل نسبة الخصم لبعض المنتجات لنحو 70 بالمئة وتتواصل حتى أيام من الافتتاح .

وأضاف “باسنبل” أن خدمة العملاء والزبائن هي محل اهتمامهم خصوصاً في الاوضاع الحالية الذي تمر بها البلاد وما يحصل فيها من تارجح للعملات وانقطاع رواتب البعض منهم، مما استدعى المركز للوصول الى قرار التخفيضات لمساعدة المواطنين تحت هوية وشعار موحد (واجهتكم الأنسب للتسوق)، موضحاً ان سبل السلامة ايضا والوقاية من جائحة كورونا والبروتكولات المعتملة في دول العالم المختلفة يتم العمل بها بالمركز تجنباً لانتقال الوباء واحترازاً لسلامة العاملين والعملاء .

يذكر أن عالم التوفير يحظر حالياً لفتح مركز رابع بمحافظة المهرة لتشمل فروعة مختلف محافظات اليمن الشرقية .

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