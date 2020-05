بواتينج حول ذكرى الهزيمة من برشلونة: أستمتع بتحقيق المونديال

عبّر جيروم بواتينج، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن ملله من كثرة الحديث عن هزيمة فريقه أمام برشلونة في 2015 والهدف الشهير الذي سجله ليونيل ميسي بعد مراوغته.

برشلونة انتصر في مثل هذا اليوم، 6 مايو، عام 2015 على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، سجل فيها ميسي هدفين ليقرب البلوجرانا أكثر من الثلاثية.

وجاء الهدف الثاني بعد مراوغة ميسي لبواتينج بصورة مذهلة، وهي الكرة التي أصبحت أيقونية ومرتبطة بصورة كبيرة باللقاء.

وعبر حسابه على موقع “تويتر” طلب بواتينج من متابعيه التوقف عن الإشارة له في كل الأخبار أو الصور المتعلقة بالمباراة، خاصة وأنّه حدث مرّ عليه خمس سنوات.

وكتب: “هذه هي الصورة، شيء يدفع البعض للضحك في هذه الأيام. بالنسبة لي سوف أحضر علبة فشار وأستمتع بمتابعتي لنهائي كأس العالم 2014 عقب ذلك”.

Here you go – something to laugh these tough days. I’ll get some popcorn meanwhile 🍿 … and watch World final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr

— Jerome Boateng (@JB17Official) May 6, 2020