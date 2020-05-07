أخبار نادي برشلونة

بواتينج حول ذكرى الهزيمة من برشلونة: أستمتع بتحقيق المونديال

7 مايو، 2020
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بواتينج حول ذكرى الهزيمة من برشلونة: أستمتع بتحقيق المونديال

بواتينج ملّ من كثرة الحديث عن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

 

عبّر جيروم بواتينج، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن ملله من كثرة الحديث عن هزيمة فريقه أمام برشلونة في 2015 والهدف الشهير الذي سجله ليونيل ميسي بعد مراوغته.

برشلونة انتصر في مثل هذا اليوم، 6 مايو، عام 2015 على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، سجل فيها ميسي هدفين ليقرب البلوجرانا أكثر من الثلاثية.

وجاء الهدف الثاني بعد مراوغة ميسي لبواتينج بصورة مذهلة، وهي الكرة التي أصبحت أيقونية ومرتبطة بصورة كبيرة باللقاء.

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وعبر حسابه على موقع “تويتر” طلب بواتينج من متابعيه التوقف عن الإشارة له في كل الأخبار أو الصور المتعلقة بالمباراة، خاصة وأنّه حدث مرّ عليه خمس سنوات.

وكتب: “هذه هي الصورة، شيء يدفع البعض للضحك في هذه الأيام. بالنسبة لي سوف أحضر علبة فشار وأستمتع بمتابعتي لنهائي كأس العالم 2014 عقب ذلك”.

وكانت ألمانيا قد حققت المونديال في البرازيل عام 2014 بعد الفوز على الأرجنتين وحرمان ميسي من تحقيق لقب البطولة.

ميسي لم يخسر هذا النهائي فقط مع الأرجنتين، بل خسر في 2015 و2016 بكوبا أمريكا مما دفعه للاعتزال الدولي قبل التراجع عن القرار.

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