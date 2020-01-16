بوتشيتينو كان قريباً من تدريب برشلونة لولا إسبانيول

سبورت 360- كان المُدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على بُعد خطوة واحدة من تدريب نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل الإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب كيكي سيتيين، ولكن انتماء الرجل لغريم برشلونة في إقليم كتالونيا إسبانيول وقف عائقاً أمام تلك الخطوة.

ونقل تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية عن الصحفي الإسباني البارز جيليم بالايج تأكيده على أن النادي كان يبحث عن مُدير فني جديد لشهور، وكتب عبر حسابه على تويتر :”المُدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال كان مُعجباً ببوتشيتينو، وكان مدعوماً من رئيس النادي الذي يعرفه جيداً”.

بوتشيتينو أراد مزيداً من الوقت لقبول عرض برشلونة

وتابع :”برشلونة أراد اتخاذ قرار هذا الأسبوع، وبوتشيتينو أراد مزيداً من الوقت للتفكير في هذا الأمر”.

وأوضح بالايج قائلاً :”هذا قرار صعب أن يُتخذ كمشجع لإسبانيول مع الحاجة لمعرفة المشروع بتفاصيله”.

ولعب بوتشيتينو لإسبانيول في الفترة بين 1994 إلى 2001، ومن بعدها درب الفريق في الفترة من 2009 إلى 2012، قبل أن ينتقل للتدريب في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون و توتنهام هوتسبير.

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