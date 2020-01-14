اليمن العربي

بوتين وميركل يناقشان الإعداد لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

14 يناير، 2020
0

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات هاتفية بغرض الإعداد لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب ما أعلن الكرملين الثلاثاء.

 

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بيان صدر عن الكرملين أن المحادثات جرت بمبادرة من الجانب الألماني، حيث “بحثا الجانبان الإعداد للمؤتمر الدولي المقرر عقده في برلين حول التسوية في ليبيا”.

 

وأطلع بوتين ميركل على نتائج المحادثات التي استضافتها موسكو أمس (الإثنين) حول الأزمة الليبية.

 

وتستعد ألمانيا لعقد مؤتمر يضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع والدول المعنية بالملف الليبي خلال الفترة المقبلة، من أجل وقف النزاع المسلح، والتوصل لحل سياسي.

 

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، الإثنين، إن اجتماعا تنسيقيا سيعقد في ألمانيا 19 من الشهر الجاري، لبحث ترتيبات المؤتمر

# ليبيا
# اليمن العربي
# بوتين
# .
# برلين
# ألمانيا
# بيان
# موسكو
# وزراء خارجية
# النزاع
# الشهر
# الرئيس
# ميركل

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأزمة الإعداد الليبية برلين بوتين حول لمؤتمر وميركل يناقشان

إقرا أيضا

Photo of ملاك شركات الصرافة بصنعاء يستعدون لإضراب عام احتجاجا على إجراءات المليشيا

ملاك شركات الصرافة بصنعاء يستعدون لإضراب عام احتجاجا على إجراءات المليشيا

14 يناير، 2020
Photo of قصف مدفعي وصاروخي حوثي على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

قصف مدفعي وصاروخي حوثي على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

14 يناير، 2020
Photo of هيئة الهلال الإماراتي تسير العيادات المتنقلة إلى الجريبة بالتحيتا جنوب الحديدة

هيئة الهلال الإماراتي تسير العيادات المتنقلة إلى الجريبة بالتحيتا جنوب الحديدة

14 يناير، 2020
Photo of مليشيا الحوثي يغلقون أكثر من 600 منشأة صحية في صنعاء

مليشيا الحوثي يغلقون أكثر من 600 منشأة صحية في صنعاء

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق