بوجبا وديمبيلى يشاركان في مبادرة دعم الصليب الأحمر الفرنسي لمحاربة كورونا



انضم الثنائى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، وعثمان ديمبيلى مهاجم برشلونة، للمبادرة الخيرية التي أطلقها أنطوان جريزمان نجم الفريق الكتالونى للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.







كان جريزمان أطلق حملة خيرية أول أمس الجمعة، من خلال بث مباشر على مدار الـ24 ساعة عبر ماراثون ألعاب الفيديو المباشر على مدار 24 ساعة، من أجل جمع الأموال للصليب الأحمر الفرنسي لمحاربة فيروس كورونا.







ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن بوجبا وديمبيلى انضما إلى حملة جريزمان الخيرية في جمع 30 ألف يورو للصليب الأحمر الفرنسي من أجل مكافحة الوباء العالمى.







أضافت الصحيفة أن بوجبا قام بتسجيل الدخول للمشاركة في تحدى لعبة ” كول أوف ديوتي: وورزون”، مشيرة إلى أن ديمبيلى اختار لعبة “Football Manager” التي تعد من أكثر الألعاب المحببة لجريزمان.







وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كشفت أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، قدم مساعدات طبية كبيرة، لمستشفى ماكون، فى مسقط رأسه بفرنسا.







قالت استيل لوكاس، نائبة مدير المركز الطبي فى مستشفى ماكون، لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن جريزمان قدم تبرعا سخيا لصالح المستشفى، ونقدر كثيرا ما قام به”.







أضافت قائلة:” إنها مساعدة ستسمح لنا بتحسين ظروف العمل، لقد كان سخيا، ونحن نقدر ذلك كثيرًا، كما أنه طلب احترام السرية فيما يتعلق بالكمية”.