بوسكيتش ملك “التمريرات” في الدوري الإسباني



احتل سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط برشلونة المخضرم، قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للكرات الموسم الحالى فى الدورى الإسبانى “الليجا”.



ويحتل برشلونة صدارة الليجا قبل توقفها حاليا بسبب تفشى فيروس كورنونا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بعد مرور 27 جولة.



وقام بوسكيتش بتمرير الكرة 1871 مرة هذا الموسم فى الليجا، ليحتل القائمة بفارق ضئيل عن زميبه فى البارسا، المدافع جيرارد بيكه (1857)، فيما حل ثالثا دانى باريخو قائد فالنسيا الذى مرر الكرة 1617 مرة.



وتواجد الألمانى تونى كروس لاعب ريال مدريد المركز الرابع (1608 تمريرة)، فيما جاء الأرجنتينى إيفر بانيجا نجم إشبيلية فى المركز الخامس (1576 تمريرة).

أكثر اللاعبين تمريرا في الليجا







