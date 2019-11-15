بومبيو: نعمل مع السعودية لتسهيل “اتفاق الرياض” لإيجاد حل سياسي

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، أمس الخميس، أنها تعمل مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وقال “بومبيو” في تغريدة له، على موقع “تويتر”: “لقد أجريت لقاءا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود اليوم، وهنأت القيادة السعودية لتسهيلها “اتفاق الرياض”، من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن”.

وتابع: “سوف نستمر في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار”.

​والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن، وبحثا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب‬⁩.

وانطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، المؤتمر السنوي للدول المشاركة في “التحالف ضد داعش”، وذلك بمشاركة وزراء من 35 دولة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المؤتمر يهدف إلى إعادة التأكيد على استمرار الحملة الدولية لهزيمته داعش في العراق وسوريا، كما سيتم خلاله مناقشة التطورات التي حصلت الشهر الماضي في ظل مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وتدخل القوات الروسية وقوات النظام السوري في شمال شرق سوريا.

كما سيتم التباحث في وضع قوات سوريا الديمقراطية، وهي شريك أساسي في “التحالف ضد داعش”، بالإضافة لبحث موضوع بقاء قوات أمريكية في سوريا.

وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو يعقد في بداية المؤتمر اجتماعا وزاريا مصغرا لمجموعة العمل الخاصة بسوريا، والتي تضم وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، ومنها تشكيل اللجنة الدستورية واجتماعاتها الأخيرة في جنيف.