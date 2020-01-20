بويج يشكر سيتيين بعد خوضه مباراة برشلونة وغرناطة

سبورت 360 – وجه لاعب برشلونة الصاعد ريكي بويج رسالة شكر للمدرب الإسباني كيكي سيتيين، بعد خوضه أول مباراة تحت قيادته.

وقاد كيكي سيتيين أول مباراة لبرشلونة خلال الموسم الحالي بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً لإرنيستو فالفيردي، وقام بالاعتماد على ريكي بويج في الشوط الثاني بعد إهماله من قبل المدرب السابق.

ودخل بويج مباراة برشلونة وغرناطة التي انتهت بالفوز بعد تسجيل ليونيل ميسي الهدف الوحيد مساء أمس الأحد في مباراة الجولة 20 من الدوري الإسباني بعد مرور 71 دقيقة بدلاً من الكرواتي إيفان راكيتيتش.

بويج يتحدث عن سيتيين وفالفيردي بعد مباراته الأولى مع برشلونة

وقال اللاعب الشاب عقب المباراة “يجب أن أشكر كيكي، لقد منحني فرصة اللعب، طلب مني سيتيين البحث عن المساحات بعد طرد لاعب غرناطة، كيكي مدرب قوي ويخبرك بما يريده”.

وأضاف “سأواصل العمل من أجل الحصول على مزيد من الفرص، ولو اضطررت للعودة إلى الفريق الثاني فسأعمل أيضاً حتى يتم الاتصال بي”.

وختم “لا يوجد شيء أريد قوله لفالفيردي، لقد قام بتصعيدي أول مرة إلى الفريق الأول”.

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