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بويول : كمشجع لبرشلونة أشكر فالفيردي على ما قام به للنادي

15 يناير، 2020
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بويول : كمشجع لبرشلونة أشكر فالفيردي على ما قام به للنادي

سبورت 360- أشاد كارليس بويول، القائد السابق لفريق برشلونة، بمدرب كبير كتالونيا المُقال بالأمس إرنستو فالفيردي، مُثنياً على أدائه في قيادة الفريق خلال فترة توليه المسئولية.

وقال بويول، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أشكر  فالفيردي، بالنسبة لي هو قام بعمل رائع”، وتابع :”أتذكر سنواتي الأولى مع البلوجرانا التي كانت صعبة للغاية، مررنا بخمس سنوات بدون التتويج ببطولة”.

وأثنى قائد الكتلان السابق على فالفيردي، وقال :”إرنستو فاز ببطولة الدوري لموسمين وترك النادي وهو مُتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، و وتأهل في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك”.

وتابع بويول :”يجب أن أشكره كمُشجع لبرشلونة على ما قدمه مع الفريق، وعلى سلوكه”.

بويول عن سيتيين : أتمنى أن ينجح مع برشلونة

وتطرق بويول للحديث عن مُدرب الفريق الجديد، المُدرب كيكي سيتيين، الذي أعلن النادي توليه المسئولية حتى يونيو 2022، بعد الإعلان عن إقالة فالفيردي.

وقال بويول :”أتمنى أن تسير الأمور على ما يُرام معه، دائماً ما أتمنى الأفضل دائماً لبرشلونة”ـ ولفت بويول إلى أن نهاية الموسم هي وقت تقييم النتائج الخاصة بالفريق.

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