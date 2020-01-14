بيانات مشافٍ بالحديدة أحصت 50 قتيلا وجريحا حوثيا بين حيس والدريهمي

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-01-14 14:59:32

تواصلت عمليات القصف العنيف بالمدفعية وأنواع القذائف والأسلحة الثقيلة علاوة على الاستهداف المكثف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة في مديريات الدريهمي وبيت الفقيه وحيس والتحيتا جنوبي الحديدة على الساحل الغربي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ارتفعت أعداد الحوثيين الذين خلفتهم مواجهات نهاية أسبوع وبداية آخر في جبهات الحديدة الجنوبية جراء هجمات واسعة تصدت لها القوات المشتركة، خصوصا في حيس والدريهمي، وخاضت اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات الحوثيين، ليرتفع العدد من 44 إلى أكثر من 50 بين قتيل ومصاب وفقا لمصادر مطلعة أحصت بيانات المستشفيات والمراكز الصحية التي استقبلت جثث القتلى وعشرات المصابين في ثلاث مديريات تابعة للحديدة ومركز المحافظة.

خلال ذلك جددت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصفها المدفعي، خلال يومين متتاليين على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل و فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى للقوات المشتركة .

وغداة يوم من تحذير وتنبيه نيوزيمن من تعزيزات واستحداثات كبيرة للحوثيين نحو تصعيد عسكري كبير على حيس، تصدت القوات المشتركة لأوسع هجوم شنته المليشيات على المديرية جنوب محافظة الحديدة مساء السبت ، وكبدت مسلحي الذراع الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفيما تواصل الاستهداف للأحياء السكنية والمزارع والطرقات العامة بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة جددت المليشيات الإرهابية استهداف مركز وأطراف مديرية حيس بقذائف B10 وقذائف آر بي جي بالتعاقب وعلى فترات خلال يومين متتاليين، طبقا للمصادر الميدانية والعسكرية.

كما قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا .

وصعدت مليشيات الذراع الإيرانية من خروقاتها على محور الجاح- بيت الفقيه جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل متواصل و عاودت استهداف المواقع ذاتها للقوات المشتركة نهارا ومساء بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف .

وخلال يومين تواصلت العمليات التصعيدية على مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية الصحراوية جنوب المديرية على الساحل الغربي جنوبي الحديدة، بالقصف المكثف بالقذائف المدفعية والصاروخية والأسلحة المختلفة الثقيلة والمتوسطة.

وتعرضت مواقع القوات المشتركة في التحيتا للقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية، حيث قصفت المواقع جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، كما استهدفتها بالقذائف الصاروخية نوع “لو” و استهدفت مواقع أخرى بقذائف RBG وأطلقت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 وأسلحة معدلات البيكا .