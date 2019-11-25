بيان الإدارة المحلية لمديرية المنصورة يوضح ويفند المزاعم والادعاءات الكاذبة

تطالعنا بين الحين والاخر منشورات في صفحات التواصل الاجتماعي تتهم الادارة المحلية لمديرية المنصورة بالإهمال احيانا والتقصير احيانا اخرى والفساد في بعص المنشورات.

وإن تلك المنشورات وأن كانت في صفحات الفيس بوك او على الواتساب فأنها تخلق جو من البلبلة ينتج عنها فقدان الثقة بين المجتمع والسلطة المحلية.

إن الادارة المحلية والتي اخذت على عاتقها استباب السلام والامن في المجتمع كأحد واجباتها تهيب بالناشرين بوسائل الاعلام في صفحات التواصل الاجتماعي عدم التناول الا لحقائق توضح للمجتمع وتستفيد من ملاحظاتها السلطة المحلية لإعادة تقيم اداءها.

إن السلطة المحلية لمديرية المنصورة وانطلاقا من ايمانها التعامل بشفافية مع اهالي المديرية وتوضيح كل ما يتم تناوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

إن السلطة المحلية في مديرية المنصورة تنحى في تعاملها مع كل ما ينشر بموضوعية لتجد نفسها بذلكو تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الحكم الرشيد والذي يستدعي المجتمع للمشاركة الايجابية في صياغة القرارات وتنفيذها كأحد واهم بنود الحكم الرشيد.

إن السلطة المحلية في مديرية المنصورة وهي ترد على كل الادعاءات التي تدعي الاتهام الباطل السلطة المحلية بالفساد والإهمال كذبا وبهتانا تحتفظ بحقها في تقديم الشكوى والتقاضي امام الجهات القضائية لاسترداد حقوقها .

فقد نشرت احد الصفحات (نحتفظ باسم الناشر وعنوانه )

بأن المديرية قد اهملت اصلاح انسدادات في شارع ريمي امام ثانوية خليفة

الرد

1- كان يجب الفصل بين الواجبات المحددة في قانون السلطة المحلية وواجبات المؤسسات الخدمية

فأن من واجبات السلطة المحلية في المديرية التواصل والمتابعة مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لإصلاح العطب فهذا العمل من صميم عمل مؤسسه المياه ودور السلطة المحلية هو الابلاغ والتواصل والمتابعة حتى تنفيذ الاصلاح.

2- ان السلطة المحلية قد تجاوزت حدود اختصاصها في هذا الشأن بخصوص(شبكات الصرف الصحي) وقامت بدعم مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعديد من الآليات وتقوم بتسهيلات مالية عديدة لمعرفتها قدرة مؤسسة المياه والصرف الصحي المالية بسبب عزوف المواطنين عن دفع فواتير الاستهلاك وتسببه في عدم قدرة المؤسسة من صيانة شبكات الصرف وإعادة تأهيلها.

وتقوم السلطة المحلية بالتدخل ماليا وفي كثير من المواقع في المديرية حتى لا تترك المديرية في بحور من طفح المجاري

ب- اتهام الادارة المحلية بالتلاعب بالأراضي

إن مثل ذلك الاتهام يعاقب عليه القانون اذا كان الناشر لا يمتلك دليل قاطع ولا اثباتات تأكد ذلك الاتهام وان السلطة المحلية ممثلة بمديرها العام تنفي هذه التهم جملة وتفصيلا وتطالب من ادعى اثبات ذلك او مواجهة القضاء للرد على الادعاء بالاتهام الباطل الذي لا يخلق في المجتمع الا البلبلة وانتشار الشائعات وفقدان الثقة بين السلطة المحلية والمجتمع ويؤدي إلى أحداث فوضى تمس السلم والامن المجتمعي ولأيمكن ان يقوم بهذا العمل الا اذا كانت هناك خطط تدعمها تلك المنشورات لأحداث شرخ مجتمعي واحداث فوضى فيه لأضعافه ولاسعي لذلك الا عدو لهذا المجتمع.

ج- اتهام السلطة المحلية بعدم قيامها باي مشاريع خدمية والذي تقوم فيه ترقيع بترقيع

الرد

لن نطيل المقدمة لنرد على هذا الكذب والبهتان ولكن سنكتفي فقط بنشر حجم المشاريع المنفذة في العام 2019م على سبيل الذكر لا الحصر واذا تطلب الامر سنفرد صفحات لمشاريع نفذت وعلى الارض للأعوام السابقة وبالأرقام وهذه لمحة عن مشاريع عام 2019م

دعم صندوق النظافة في المديرية بالأليات التالية:

1-توريد سيارات قلاب عدد (6) غرافه (سنكوحه) عدد (1) لصندوق النظافة بقيمة 144696000مليون.

2-توريد دراجة نارية ( مجنونة ) عدد (3) بقيمة 4089600 مليون .

3-توريد دراجة نارية ( مجنونة ) دبل عدد( 3) بقيمة 7112250 مليون

*توريدات الإنارة

اتفاقية توريد كيبل جهد عالي مقاس 3300×كور بطول400 متر بقيمة 9800000 مليون .

2- توريد مواد لصيانه الإنارة بقيمة 4857500 مليون.

3-توريد مواد لصيانة الإنارة بقيمة 5462000 مليون.

*تجهيزات المجمعات والمدارس.

1-تجهيز المجمع الصحي القاهرة بالأجهزة الطبية والمعدات والاثاث بقيمة 17760000 مليون.

2- اتفاقية تجهيز المجمع الصحي حاشد بالأجهزة الطبية والمعدات والاثاث بقيمة 15040000 مليون.

3- تجهيز عدد من المداس بالحاسوب عدد (40 حاسوب والاثاث بقيمة 14050000 مليون.

* مشاريع أخرى متنوعة :

1-اتفاقية لعمل مظلة لبريد المنصورة بقيمة 2000000 مليون.

2- تقويه شبكة المياه لمنطقة القاهرة والسنافر والبريد .

3- تقويه المياه لمنطقة القاهرة وحدة 5 اغسطس.

* مشاريع قيد التحليل.

1- مشروع استكمال مشروع الصالة الرياضية لنادي المنصورة.

2- مشروع رصف بلوك (34) المرحلة الثانية.

3- مشروع رصف لبلوك (35) المرحلة الأولى .



4- مشروع بناء مظلة لمجمع خديجة للبنات.

5- مشروع إعادة تأهيل الملاعب الشعبية ( ملعب نشوان).

* اتفاقية الصرف الصحي ( المساهمة المجتمعية ).

1- اتفاقية إعادة تأهيل شبكه الصرف الصحي لمنازل الشرطة على حساب السلطة المحلية بقيمة 2700000 مليون.

2- الاتفاقيات المبرمة في عام 2018م وتم تنفيذها عام 2019م وديع حداد طول 500 متر بقيمة 8446000 ريال.

3- الاتفاقيات مبرمة في عام 2018م وعلى وشك تنفذ إلى الوحدة السكنية بلوك 45 بقيمة 2315000 ريال.

4- الاتفاقيات مبرمة في عام 2018م ولم تنفذ الى اليوم السكنية 65 بقيمة 4789500 ريال. المسؤول على تنفيذها مؤسسة المياه والصرف الصحي

5- إبرام اتفاقيات بمساهمة مجتمعية مناصفه إجمالي قيمه الاتفاقيات الخاصة بالسلطة المحلية ب(6975000 ريال عددها 27 اتفاقية.

*مشاريع الطرقات .

6- مشروع رصف بالأحجار لبلوك 37.(العمل جاري)

7-مشروع رصف بالأحجار منازل الطيارين. تم التنفيذ .

8- مشروع تأهيل الجزر الشارع الرئيسي من جوله كالتكس إلى جولة الغزل ( العمل مستمر ).

9- مشروع تأهيل الجزر من جولة الغزل إلى جولة فندق كونكورد. ( العمل مستمر ).

10- مشروع إعادة تأهيل 19 ممر من الممرات الخلفية بالقاهرة .

11- توريد سيارة هيلوكس غمارتين سنجل موديل 2013 عدد (1) بقيمة 8265000 مليون لإدارة الاشغال بالمديرية

*مشاريع صندوق الاشغال العامة تحت اشراف السلطة المحلية

1- مشروع رصف الحجر المرحلة الأولى والثانية والثالثة لشارع القصر تم الانجاز

2- مشروع رصف الحجر المرحلة الأولى والثانية والثالثة لحي ريمي ان 55/56.تم الانجاز

3- مشروع رصف الحجر المرحلة الأولى والثانية والثالثة لحي ريمي بلوك 59وشوارع صابر .تم الانجاز

4- مشروع رصف الحجر المرحلة الأولى والثانية والثالثة لمنطقة القاهرة ( وحده الشولة شارع البريد القديم شارع اول نظره).

5- مشروع إعادة تأهيل الممرات الخلفية لمنطقة الشولة عددها (10ممرات).

د- الرد على الاتهام بإهمال

شارع السجن والشوارع المكسرة

إن تلك الشوارع واهمها شارع السجن قد تم تخصيصها ضمن برنامج خليجي عشرين بالفعل وان التنفيذ والذي تم بالشكل المزري والذبي لم يستكمل حنى الان



اذ تعتبر. تلك المشاريع ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري للحكومة وهي التي لها الحق بالتنقيد ومع ذلك تقوم السلطة المحلية بالتواصل مع الجهة المنفذة منذ ان استلمنا عملنا في هذه الادارة 2015م وحتى الان و حيث يعتبر منفذ المشروع والمسئول الاول عليه (الادارة العامة للأشغال والطرقات محافظة عدن) والادارة المحلية لم تالو جهدا بل اوصلنا الامر الى محافظ عدن ورئيس الحكومة لا طلاقه واعاده تأهيليه ولكن التلكؤ التي تبديه الادارة العامة للأشغال محافظة عدن لانعرف له سببا وهي التي تتحمل مسؤوليه تعثره حتى الان وعلى الاقلام الشريفة والتي تسعى للخير في مديريتها توجيه التساؤل للجهة التي يجب عليها ان تستكمل مشروع طريق السجن والذي لا يتحاوز طوله 1900مترفقط وحتى توضع النقاط على الحروف.

ه- دعت احدى منشورات المواطنتين الى عمل انتفاضة

الرد

تلك الاعمال والدعاوي للخروج في انتفاضه من شأنها احداث فوضى قد تصيب المجتمع والدعوة لها تعتبر دعوه لأحداث فوضى يتضرر منها كل المجتمع ولايعلم احد نهايتها ومن سوف يستغلها ونحن نعيش هذا الظرف الصعب والحرج جدا

وان الدعوة لإقامة انتفاضه سيستغلها اعداء الوطن ايما استغلال لأحداث فوضى عارمة تنتشر بين الناس كما تنتشر النار في الهشيم.

إن من يدعي للانتفاضة يخدم بعلم او بجهل اعدائنا بعد ان ساهمت المحليات كتفا بكتف مع الاجهزة الامنية المختلفة في تثبيت الامن والاستقرار وان النيل من امن واستقرار المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون ويدينها المجتمع.

خلاصة

1- إن السلطة المحلية لمديرية المنصورة وهي تتجشم عناء الرد على تلك الفضاءات الواسعة لمواقع التواصل الاجتماعي انما تسعى الى تثبيت الامن والاستقرار المجتمعي بعد عناء دام سنوات ما بعد تحرير عدن.

لينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار من ارهاب الجماعات وبطش البلاطجة وغياب القانون.

2- إن السلطة المحلية لمديريه المنصورة وهي تقوم بالرد على تلك الاتهامات الباطلة والتي تحمل في طياتها الجور والبهتان

تود من ذلك ان تقطع دابر الشائعات والتي قد تتسبب في احداث شق بين المجتمع والسلطة المحلية باعتبارهما شريكان اساسيان في اتخاذ القرارات وتنفيذها لا يصال المجتمع نحو الحكم الرشيد.

3-إن السلطة المحلية اذ تقوم بالرد على كل الاتهامات تسعى من ذلك ايضا الى توضيح الصورة وخلق تعامل يعتمد على الشفافية بين المواطن والسلطة المحلية نحو بناء شراكة بين المجتمع والسلطة مدعومة بالثقة المتبادلة.

4-إن السلطة المحلية لمديريه المنصورة تدعوا الجميع الى القدوم الى مكاتبها المفتوحة للجميع ووضع الاستفسارات والتساؤلات في كافة مجالات نشاط المجلس المحلي.

وإن الادارات في المجلس المحلية على استعداد تام للتعامل مع كل تلك التساؤلات والاستفسارات بروح من المسؤولية مرحبة بالتعاون المثمر مع المجتمع.

5-إن الادارة المحلية لمديرية المنصورة اذ تجشمت عناء الرد على كل تلك الاكاذيب تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من تسول له نفسه كيل الاتهامات الكاذبة والتي تنال من كوادر وموظفي السلطة المحلية والذين يعملون بظروف استثنائية.

وفي الختام ندعوا صادقين لكل الناشرين صحفا ومواقع تواصل اجتماعي ووسائل اعلام اخرى تحري الدقة واعتماد المهنية كأسلوب عمل في تناول الاخبار والتقارير حتى ينعم المجتمع بالاستقرار والامن وان تتخلى عن تناقل الشائعات المغرضة كأسلوب نعتبره رخيص ومؤذي على المجتمع.

كما نرجو تقبل فائق الاحترام والتقدير لكل الشرفاء والذين يعملون لرأب الصدع في المجتمع بعيدا عن اثارت القلاقل وتدعيم الامن والاستقرار الطريق الوحيد لتدعيم مشاريع البنى التحتية في المديرية لننطلق نحو مشاريع مستقبلية استراتيجية تنقل. المديرية نحو افق رحب.

مكتب مدير عام مديرية المنصورة