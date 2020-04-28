عدن الغد

بيان تأييد اكاديميي جامعة حضرموت :

28 أبريل، 2020
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بيان تأييد اكاديميي جامعة حضرموت :

 
 
تعلن المجموعة الاكاديمية بجامعة حضرموت عن تأييدها الكامل و المطلق لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 25 ابريل لعام 2020م بشأن اعلان الادارة الذاتية و حالة الطوارئ في محافظة عدن و عاصمة دولة الجنوب و بقية المحافظات الجنوبية.
 
 كما اننا نؤكد وقوفنا إلى جانب سيادة الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في سبيل تحقيق الارادة الثورية لشعب الجنوب متمثلة في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
 
 كما ندعوا المجتمع الدولي و الاقليمي الى احترام إرادة شعب الجنوب العربي في حق تقرير المصير و السيادة الكاملة على تراب ارضه وفق ميثاق الامم المتحدة و القانون الدولي. 
 
صادر عن اكاديميي جامعة حضرموت
27 أبريل 2020 || المكلا

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اكاديميي بيان تأييد جامعة حضرموت

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