بيان تأييد من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة لقرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية

أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ، مساء اليوم السبت بيان تأييد ومباركة لقرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية التي انعقدت بالعاصمة الجنوبية عدن ، جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ/ رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

الاخ/ رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية

بعد التحية

ان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة قد تابعت بتطلع وإهتمام كبير وبمسؤلية وطنية سير أعمال إنعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية في العاصمة عدن خلال الفترة من. 13/15 يناير/2020م وماتمخض عنها من قرارات وتوصيات هامة.

، والذي جاء إنعقادها في ظل ظروف استثنائية يعيشها وطنا الجنوبي الحبيب ، لاسيما بعد توقيع اتفاق الرياض وماتحقق فيه للمجلس وللجنوب من انجازات واستحقاقات سياسية من شأنها ان تعزز وتقوي من روافد القضية وتفتح امامها آفاق ومسارات جديدة .

وإذ تثمن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة مدى الجهد في الإعداد والتحضير الذي بذلته هيئة رئاسة الجمعية واللجان المنبثقة عنها لعقد هذه الدورة ، فإنها تعبر عن ارتياحها الكبير وتقديرها لما ورد في مضامين الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه الدورة ، والتي تطرقت للعديد من القضايا والمستجدات التي تدور في الساحة الوطنية الجنوبية التي يعيشها أبناء شعبنا الصامد في ظل هذه الظروف الاستثنائية .

وحيث أننا في القيادة المحلية ونيابة عن كل الاطر التنظيمية للمجلس الانتقالي بالمحافظة وأحرار شبوة كافة ، نبارك نتائج هذه الدورة من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة السير بقضيتنا نحو آفاق جديدة ، وفي مقدمتها قرار المصادقة على اتفاق الرياض ، واهمية تنفيذه من طرف المجلس حرصا على السلام ولمواجهة تمادي الشرعية بالاحتيال ، وكذا توصيات الدورة بتعزيز الشراكة مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وتعزيز دور المجلس الانتقالي في الرقابة على مؤسسات الدولة ، ورعاية الشباب وإشراكهم في هيئات المجلس وموسسات الدولة ، وتشكيل هيئة خاصة بإدارة الحوار ، وتحسين الحياة المعيشية لشعبنا الجنوبي الصامد والصابر ، وغيرها من القرارات والتوصيات الأخرى التي تصب في خدمة شعبنا وقضيتنا الوطنية الجنوبية .

أننا في القيادة المحلية بشبوة ، في الوقت الذي نشيد فيه بما جاء بمخرجات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية ، فإننا نهني شعبنا الجنوبي بمخرجات هذه الدورة لما لها من أثر طيب على سير قضيتنا نحو الأمام بتعزيز الدور السياسي والوطني للمجلس الانتقالي الجنوبي ، ومن نصر الى نصر ان شاء الله ).

صادر عن لقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة

السبت 18يناير 2020