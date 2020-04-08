نخبة حضرموت

بيان تأييد ومباركة من قيادة ومنتسبي جمعية فناني حضرموت لقرار المحافظ البحسني بمنع القات ⋆

8 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

أصدرت قيادة ومنتسبو الهيئة الادارية لجمعية فناني حضرموت ، بياناً  أكدوا فيه وقوف منتسبو الفن الغنائي الجميل مع قرار محافظ المحافظة بمنع دخول وتعاطي القات.

جاء فيه:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني 
محافظ حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية

بيان تأييد

تؤيد جمعية فناني حضرموت وفروعها في المديريات قراركم بمنع دخول وتعاطي القات بمحافظة حضرموت لما لهذه النبتة الخبيثة من اضرار صحية واجتماعية واقتصادية على مجتمعنا المحافظ والمتماسك.

 ونحن اذ نبارك هذا القرار التاريخي .. ندعو جميع مبدعينا لترجمته بأعمال فنية وابداعية توعوية تدعم تنفيذه واستمراره خدمة لحضرموت ومصالحها العليا .. ولطالما كانت حضرموت بماتملكه من وعي وحكمة وموروث حضاري واجتماعي كبير هي الاقدر على اتخاذ مثل هذه القرارات  الحكيمة المترجمة لتطلعات وطموحات ابناءها الخيرين الصادقين في انتمائهم ومحبتهم للفضيلة.

 هذا والله من وراء القصد ….

                                             رئيس وأعضاء الهيئة الإداري                             لجمعية فناني حضرموت وفروعها بالمديريات

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