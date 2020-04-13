بيان جديد للتحالف بشأن خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إلتزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين.

وقال في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن هناك 95 أنتهاكا للحوثيين لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً إن خروقات الحوثيين شملت أعمالا عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأحد، أن إجمالي خروقات مليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقاً.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس، الموافق 09 أبريل الجاري في الساعة (1200) بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.