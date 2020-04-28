المشهد اليمني

بيان جديد للولايات المتحدة حول إعلان ”الانتقالي” الإدارة الذاتية في الجنوب

28 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الخاص بـ “الإدارة الذاتية” في الجنوب.

واعتبرت الولايات المتحدة، في بيان لها، هذه الخطوة بأنه ستفاقم من حالة عدم الاستقرار في اليمن.

ودعت المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى ضرورة العودة إلى العملية السياسة المنصوص عليها في اتفاق الرياض، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية من السعودية.

ولا قت دعوة الانتقالي للإدارة الذاتية في الجنوب، رفضاًد دولياً ومحلياً، باعتبار ذلك انقلاب على اتفاق الرياض، واستمرار لحالة التصعيد التي بدأت في اغسطس الماضي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إعلان الإدارة الانتقالي الجنوب الذاتية المتحدة بيان جديد حول في للولايات

إقرا أيضا

Photo of تحذير أممي من خطر انتشار فيروس ”كورونا” في اليمن .. (وثيقة)

تحذير أممي من خطر انتشار فيروس ”كورونا” في اليمن .. (وثيقة)

28 أبريل، 2020
Photo of رغم الرفض الدولي والمحلي .. ”الانتقالي”يعلن برنامجه الإقتصادي لإدارة الجنوب

رغم الرفض الدولي والمحلي .. ”الانتقالي”يعلن برنامجه الإقتصادي لإدارة الجنوب

28 أبريل، 2020
Photo of تعز .. خلافات مالية تتسبب في إغلاق طريق الأقروض أمام المسافرين

تعز .. خلافات مالية تتسبب في إغلاق طريق الأقروض أمام المسافرين

28 أبريل، 2020
Photo of الحراك الجنوبي السلمي يرفض بيان الانتقالي الأخير ويدعو الحكومة لتحمل مسئولياتها

الحراك الجنوبي السلمي يرفض بيان الانتقالي الأخير ويدعو الحكومة لتحمل مسئولياتها

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق