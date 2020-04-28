بيان جديد للولايات المتحدة حول إعلان ”الانتقالي” الإدارة الذاتية في الجنوب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الخاص بـ “الإدارة الذاتية” في الجنوب.

واعتبرت الولايات المتحدة، في بيان لها، هذه الخطوة بأنه ستفاقم من حالة عدم الاستقرار في اليمن.

ودعت المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى ضرورة العودة إلى العملية السياسة المنصوص عليها في اتفاق الرياض، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية من السعودية.

ولا قت دعوة الانتقالي للإدارة الذاتية في الجنوب، رفضاًد دولياً ومحلياً، باعتبار ذلك انقلاب على اتفاق الرياض، واستمرار لحالة التصعيد التي بدأت في اغسطس الماضي.