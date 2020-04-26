بيان صادر عن الجالية الموحدة لأبناء الجنوب في مدينة مانشستر ببريطانيا

المكلا ( المندب نيوز ) خاص

أعلن سالم بن جذنان رئيس مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي فرع مدينة مانشستر – بريطانيا، ورئيس الجالية التأييد المطلق للقرار الشجاع الذي طال إنتظاره، قرار المجلس الإنتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب لإعادة الأمل لهذا الشعب المغلوب على أمره، شعب الجنوب العظيم وبعد أن ضاقت به السّبل والسعي في تركيعه خدماتيا واقتصاديا من جميع الجهات المشاركة في عاصفة الحزم بقصد منها أو دون قصد.

وقال البيان الصادر عنهم “عاصفة الحزم التي حققت أهدافها عسكريا في الجنوب وأعلنت عن مشروع إعادة الأمل ولكنه فشل هذا المشروع ( مشروع إعادة الأمل) وإلّا لما شهدنا هذا التدمر الحاصل في عدن شعبيا وخدماتيا ومثله في باقي المحافظات الجنوبية بسبب الخدمات وسوء المعيشة وضبابية المشهد ولم ترى الناس شيء من جميع المساعدات المقدمه من التحالف العربي تحت إعادة الأمل بل جميعها تم نهبه من قبل متنفذين فقط مع صمت تام من التحالف العربي والمجلس الإنتقالي حتى جاء هذا الاعلان بفرض إدارة ذاتية للجنوب”.

اليوم هناك جهة واحده فقط وخاصة في العاصمة عدن لا جهتين وفي باقي محافظات الجنوب هي المسؤولة عن هذا الشعب وتضرب بيد من حديد لفرض هيبتها من أجل تحقيق ما قامت به اليوم بهذه الخطوة الجباره وعلى شعب الجنوب ان يعرف غريمة اليوم أن جميع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وهو المجلس الانتقالي الجنوبي..ونحن قدها.. ولا نعرف الفشل ومثلما كُنا صُنّاع الفارق السياسي والإعلامي سنصنع الفارق الاقتصادي والخدماتي.

وندعوا جميع الجهات المدنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والمجتمعية قبيلة وشعبية في جميع المحافظات الجنوبية وأخص بالذكر محافظة حضرموت كوننا أحد أبناء حضرموت والإصطفاف خلف هذا القرار الشجاع للمجلس الانتقالي الجنوبي..

صادر بتاريخ اليوم:

الاحد الثالث من رمضان 1441 هجرية.