بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إعلان وقف الحرب

يرحب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ، مارتن غريفيث ، بإعلان قيادة القوات المشتركة لوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين يغطي جميع العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن ابتداء من 9 أبريل. ويأتي هذا الإعلان لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من أجل تجنب المخاطر الخطيرة لانتشار COVID-19.

“أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والائتلاف العربي لاعترافهما والعمل في هذه اللحظة الحاسمة لليمن. وقال السيد جريفيثز إنه يجب على الأطراف الآن الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام.

وكان المبعوث الخاص يتوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي من شأنها أن تجلب الإغاثة الملموسة للشعب اليمني ، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. يأمل المبعوث الخاص ويتوقع أن يخلق إعلان التحالف لوقف إطلاق النار بيئة مواتية للطرفين لإبرام هذه الاتفاقات في المستقبل القريب جدا.