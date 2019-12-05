بيان صادر عن قبائل جحاف بالضالع بخصوص قضية رجل الأعمال وليد الخير

بحضور جماهيري كبير من مختلف مناطق وقرى جحاف يتقدمهم رئيس انتقالي جحاف عبدالناصر الطبقي ورؤوساء انتقالي مراكز المديرية ومشايخ وأعيان وشخصيات سياسية واجتماعية وجمع غفير من المواطنيين بجحاف الضالع، عقد ظهر اليوم الخميس في مدرسة الشهيد/ علي الرجال بمنطقة جحاف اجتماع موسع لمناقشة قضايا وهموم المنطقة والمستجدات الراهنة المتمثلة في الاستيلاء على اراضي رجل الاعمال وليد الخير مالك مكتب جنيف للعقارات في عدن من قبل المتنفذ الشوذبي وتلبية للدعوة الموجهة من رجل الأعمال وليد الخير احتشد المواطنيين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية.

جميع الكلمات تطرقت الى الدور الانساني الرائد لرجل الأعمال وليد الخير لدعمه السخي في خدمة شريحة واسعة من الناس وله بصمات واضحة الاثر في فعل الخير.

وعبر الحاضرون عن ارتياحهم الشديد لمثل هذه اللقاءات نظرا لما لها من اهمية في تعزيز وترابط النسيج الاجتماعي والوطني على مستوى المنطقة.

ودعا الحاضرون الى ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز اللحمة الداخلية لمجابهة كل أصناف التعسف والقهر الذي تمارسه عصابات السطو على اراضي الناس بدون وجه حق والتي تخلت عن كل القيم والاخلاقيات والعهود والمواثيق واثبتت بانها الوجه الاخر للاحتلال.

اما القائمون على هذا اللقاء فقد اكدوا أن منطقة جحاف وكل أبنائها الاحرار في صف الاجماع الوطني الجنوبي على نهج التصالح و التسامح وميثاق الشرف الجنوبي وستعمل مع كل الشرفاء في الضالع والجنوب قاطبة على ترسيخ ثقافة الوعي وحل الخلافات الداخلية وتقريب وجهات النظر في اطار البيت الجنوبي الواحد كثقافة نضالية أصيلة وسلوك حضاري راقي تحتم علينا المرحلة تطبيقه قولا وفعلا لقطع الطريق على كل المتربصين و الحاقدين الذين يراهنون على تفتيت وحدة الصف وتمزيق تماسكنا وبث سموم الفرقة وتأجيج التباينات هنا او هناك.

وتم تكليف رئيس انتقالي جحاف عبد الناصر الطبقي للالتقاء برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لمحافظة الضالع عبدالله مهدي ومناقشة ما تمخض عنه هذا الاجتماع.

وقبل ان يختتم اللقاء الموسع تم فتح باب النقاش وطرح الملاحظات من قبل الحاضرين في اجواء ودية سادها الحرص والوعي النضج لكي تكتمل رسالة اللقاء التي اتفق على ايصالها جميع الحاضرين الى المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تضمنت نقاط محددة ستحملها اللجنة المكلفة من قبل أبناء المنطقة والحاضرين لتطرحها على قيادة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي.