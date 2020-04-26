بيان صادر عن مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء بشأن تصعيد المليشيات

استنكر مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء، كافة الجرائم والانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين من أبناء مديرية الصومعة من اختطافات واعتداءات وإغلاق محلاتهم التجارية في المديرية.

وأعلنوا في بيان لهم رفضهم المطلق للتصرفات الهمجية من قبل مليشيا الحوثي، ووقوفهم وتضامنهم مع إخوانهم أبناء الصومعة، فيما يتعرضون له من مضايقات، محملين المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الأعمال الهمجية، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات الحوثية الهمجية التي تستهدف المدنيين لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم، واستمرار مقاومتهم لمليشيا الحوثية حتى استكمال تحرير المحافظة من تلك المليشيا الباغية.

وأكد البيان، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي من فرضت عليهم هذه الحرب منذ اليوم الأول لاحتلالها المحافظة، وقيامها بتفجير المنازل، واعتقال وقتل الكثير من أحرار البيضاء الرافضين لسلطتها الكهنوتية.