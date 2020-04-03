المشهد اليمني

بيان صادر من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار

3 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” أنه يعقد سلسلة مناقشات ثنائية مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مختلف الجبهات والاستعداد لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال في بيان له نشره موقع الأمم المتحدة، إنه يعقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

وأضاف البيان، أن غريفيث يعقد تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

وقال غريفيث “أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبًا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه.”

وأشار البيان إلى أنه “بالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كوفيد-19.

وكان غريفيث قد جدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، مؤكداً “على أن الهجمات التي تمس المدنيين أو الأهداف المدنية بدون تمييز، سواء داخل اليمن أو خارجه، هي هجمات غير قانونية ومستهجنة.

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