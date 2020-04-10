بيان لجنة الطوارئ منظمات المجتمع المدني ينتقد تدابير الدولة لفايروس كورونا ويدعوا لتحمل المسؤولية

انتقد بيان صادر عن لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني جهود الحكومة وااستعدادات بشان جائحة كورونا ووصف استعداها بالقاصر .

وقال البيان الصار عن اللجنة والذي تلقى محرر عدن تايم نسخة منه أن أننا ندرك أهمية التدابير الاحترازية والوقاية والحماية بالاستفادة من تجارب البلدان التي ينتقل فيها بشكل نشط في أوساط المجتمع.

ودعت المنظمات الدولة تحمل أعلى قدر من المسئولية في اتخاذ الاحتياطات الممكنة من التجهيزات لتعكس تلبية الاحتياجات الخاصة لمرافق خدمات الرعاية الصحية المطلوبة في مواجهة كورونا COVID-19 بالتوافق التام مع معايير حقوق الإنسان.

وقال البيان انه وبعد زيارة للمحجر الطبي بين أن هناك العديد من الترتيبات الإجرائية لا يزال يتطلب توفيرها، في إثبات جدية العمل وبما يتوافق مع الالتزامات التي قطعها المعنيون في تأمين الاحتياطات الممكنة من واقع مسئولياتهم .

وشدد البيان على جملة من الاجراءات المتطلب توافرها للمحجر الصحي تمثلت في الحاجة لاستكمال العمل على إنهاء الترميمات لمبنى (كميتي هول) وتزويده بالاحتياجات للرعاية الطبية والعلاجية التي تجعل منه مركزاً للفرز وللعزل الأولي، وتزويد المحجر الصحي (مركز الأمل) بالاحتياجات الطبية والعلاجية الكافية من ذلك أجهزة التنفس الصناعي والذي أتضح توفير كمية قليلة منها بعدد 7 أجهزة لا غير، بما لا يتناسب مع العدد المطلوب.

كما دعا البيان إلى ضرورة تأمين احتياجات مخازن الأدوية الصيدليات في توفير الأدوية العلاجية اللازمة لحالات الأمراض المزمنة، من ذلك مرض السكر والضغط والقلب وغيرها، ومراعاة تزويد مرافق خدمات الرعاية الصحية (مركز الفرز/ العزل الأولي والمحجر الصحي) بالكادر الطبي المتخصص ضمن الاحتياطات الممكنة في التعامل مع الحالات المرضية العرضية وحاجتها للرعاية الصحية، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة للنساء في الصحة الإنجابية إلى غيرها من الاحتياجات التي تضمنها بيان اللجنة الثالث.