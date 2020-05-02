بيان لقيادة التحالف العربي في اليمن

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء السبت، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت حتى الآن 2216 منذ بداية الهدنة في اليمن.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن مليشيا الحوثي ارتكبت 92 خرقاً لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية منذ وقف إطلاق النار إلى 2216 خرقاً.

وأكد التحالف في وقت سابق التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيا الحوثي القرار.

وقال التحالف، في بيان، أمس، إن مليشيا الحوثي مستمرة في خرق قرار وقف إطلاق النار منذ إعلانه، ويشمل ذلك استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ باليستية.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.