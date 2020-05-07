ابابيل نت

بيان للتحالف العربي حول التطورات في اليمن

7 مايو، 2020
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رصدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 80 خرقاَ ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية خلال 24 ساعة ماضية في عدد من المحافظات.

وذكر التحالف أن اختراقات المليشيا الحوثية لوقف اطلاق النار منذ اعلانه حتى اليوم بلغت (٢٥٧٢) اختراقاً. 

وقال التحالف إن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

وأضاف التحالف  “نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات”.

 وأكد استمرار التزام التحالف بوقف اطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة اليمنيين.

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