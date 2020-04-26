بيان للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة

شبوة (المندب نيوز ) خاص

لقد تابعت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة وكل جماهير المحافظة، بإهتمام بالغ ما تضمنه البيان السياسي الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ليلة أمس السبت الموافق 25 إبريل 2020 من خطوات وإجراءات سياسية هامة، جاءت لإنقاذ حياة شعب الجنوب الحر الأبي من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا، وبما يعبر عن إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة، التي قدم في سبيلها أغلى التضحيات عبر مراحل نضاله الوطني.

وان محافظة شبوة هي اليوم من أكثر المحافظات الجنوبية يعاني أهلها من شتى أساليب القمع والتعسف، منذ إجتياحها والسيطرة عليها من قبل مليشيات تنظيم الإخوان المسلمين وعصاباته الإرهابية، القادمة من محافطة مأرب اليمنية في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث يتطلع أبناؤها إلى الخلاص من هيمنة وسطوة وجبروت هذه المليشيات الإجرامية وكل من يدور في فلكها من عناصر الشر والارهاب.

فاننا نؤكد على مايلي:

▪التأييد الكامل لما ورد في البيان السياسي الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من إجراءت سياسية هامة، جاءت لإنقاذ حياة شعب الجنوب في جميع محافظاته، حفاظا على مكتسباته الوطنية، والتي من خلال تلك الإجراءات سيتمكن من إدارة شئونه ذاتيا.

▪دعوة أبناء شبوة الى الإلتفاف حول القيادة السياسية الجنوبية ممثلة في هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، ومساندة الإجراءات التي اتخذتها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الجنوب، فشبوة جزء لايتجزأ من نسيج الجنوب ومشروعه الوطني، ذلك مايستدعي من الجميع الى الإصطفاف والتلاحم والوقوف صفا واحدا في وجه سياسات وممارسات السلطة الإخوانية، التي تسعى الى عزل شبوة عن محيطها الجنوبي خدمة لمشاريع مشبوهة، تستهدف المشروع الوطني الجنوبي الذي قدمت شبوة والجنوب خيرة الرجال الأبطال في سبيله.

▪ان تقدير التحالف العربي لدور شعب الجنوب كشريك فاعل في محاربة المد الفارسي والتنظيمات الإرهابية، يجب ان يتجلى من خلال إحترام تضحياته وتطلعاته المشروعة، فان الإستمرار بتجاهل قضيته العادلة أو محاولات القفز عليها، لن يعود إلا بنتائج سلبية، كما وان التهاون أمام المشاريع المشبوهة المحتضنة للارهاب أمر في غاية الخطورة من شأنه ان يبدد فرص الأمن والسلام محليا وإقليميا ودوليا.

صادر عن/ القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة

26 إبريل 2020