4 مايو

بيان لمنفذ الوديعة بشأن ما تداولته بعض وسائل الاعلام

28 مارس، 2020
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تناولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا شائعات عن فتح منفذ الوديعة للمسافرين، على الرغم من قرار اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية إبتداءً من تاريخ ١٧ مارس الجاري.

وفي هذا الصدد نفى مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري هذه الشائعات، وأشار بأن إدارة المنفذ ملتزمة بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ بشأن إجراءات الوقاية والاحتراز من انتشار وباء كورونا، ولم يتم فتحه منذ منذ قرار الحكومة بإغلاق المنافذ.

واهاب الصيعري وسائل الإعلام تحري الدقة واخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم تضليل الرأي العام ونشر الهلع بين الناس، ونوه الى وصول عدد من التجهيزات المتعلقة بالحجر الصحي والفحص الطبي الجاري استكمالها خلال الفترة القريبة القادمة، وأضاف بأن الفحص الطبي يسري على حركة الشحن التجاري بما فيهم سائقي الشاحنات فور وصولهم للمنفذ.

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