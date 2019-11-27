بيان من رئيس لجنة تنسيق اعادة الانتشار .. الفريـق المتقاعد أبهيجيت غوها بشأن الغارات الجوية في الحُديدة

عرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ، الفريق (المتقاعد) ، أبهيجيت غوها ، عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية . تتناقض الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت خلال الـ 72 ساعة الماضية بنحوٍ جلــّي مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة.

كما يُساوره القلق حيال الخسائر في الأرواح التي أُفيد بوقوعها والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب هذه الهجمات، مشيرا إلى أنها تهدد أيضا سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار.

يحث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار جميع الأطراف على الإمتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استكهولم، وعلى تجنب المزيد من تصعيد الموقف. كما يحثُ ايضـــــاً على استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة