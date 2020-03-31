بيان هام صادر عن طيران اليمنية

│الخبر | خاص

اصدرت شركة الخطوطة الجوية اليمنية بيانا هاما جاء فيه:

نظرا لاستمرار إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران التجاري …

بسبب تفشي فيروس كورونا ..

وتلبيةً للتدابير الحكومية الاحترازية وتنفيذاً لقرارات السلطات المعنية بصحة المجتمع للحد من إنتشار فيروس كورونا,,,

تعلن

” الخطوط الجوية اليمنية “

عن تأجيل جدول رحلاتها لمدة 15 يوماً ابتداءًا من الأربعاء الموافق 01 إبريل 2020م, وتبذل قيادة اليمنية قصارى جهدها مع جميع الجهات المعنية لأستئناف التشغيل في الموعد المحدد لتخفيف معاناة العالقين العائدين وكذلك المغادرين, وسيواصل طاقم اليمنية الإعلامي النشر في هذا الموقع أولاً بأول عن كل جديد حول البدء الفعلي لإستئناف التشغيل وشروط السفر إن وجدت, هذا وقد اصدرت قيادة الشركة التعليمات المطمئنة التالية وعممتها على جميع مكاتبها

تعطى أولوية الحجز والسفر على الرحلات الأولى من إستئناف التشغيل لمن أُلغيت رحلاتهم بسبب وباء كورونا وبقيت تذاكرهم بحوزتهم.

سيتم تعويض فترة الحظر ( خمسة عشر يوم ) لتضاف لصلاحية السفر في التذاكر الغير معادة مع مراعاة تمديد ذلك حال طالت الفترة “لا سمح الله” .

إعفاء التذاكر من جميع الغرامات المترتبة خلال فترة التوقيف.

تعتذر

” الخطوط الجوية اليمنية “

لجميع عملائها الكرام عن هذا التعليق المؤقت لرحلاتها والخارج عن إرادتها وتشكر الجميع على تفهمهم للوضع والتحلي بالصبر لما فيه وقاية الجميع.

مع تمنيات اليمنية للجميع بصحة جيده, وحفظ الله بلادنا من الأوبئه.

│المصدر – الخبر