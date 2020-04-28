بيان هام صادر عن مكتب الصحة ولجنة مكافحة كورونا بالانتقالي حول الوضع الصحي في عدن

اصدر المكتب الاعلامي بمكتب الصحة والسكان بالعاصمة عدن ولجنة مجابهة كورونا بالمجلس الانتقالي بياناً صحفياً هاماً فندت فيه مزاعم انتشار فيروس كورونا بعدن .وفي البدء هنئ البيان جموع المواطنين بحلول شهر رمضان الفضيل متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة . واعرب البيان عن اسفه الشديد لتناقل بعض الاخبار الفير دقيقة التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات غير مغلوطة وغير صحيحة حول انتشار فيروس كورونا في العاصمة عدن مما خلق الهلع والخوف لدى المواطن.واكد البيان ان الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان ومكتب الصحة عدن ولجنة مجابهة فيروس كورونا بالمجلس الانتقالي الجنوبي على تواصل دائم ومستمر وتتابع كل هذه المعلومات وترسل فرقها لتقصي الحقائق وتتواصل مع الاختصاصيين المعنيين كما اشار البيان بانه حتى هذه اللحظة لم يتم استلام اي بلاغ من اي جهة عن تسجيل اي حالة اصابه بفيروس كورونا في العاصمة عدن ، مشيرا الی ان المرضى الذي تم استلام بلاغ عنهم تم التحري والنزول الى من استطعنا النزول الية وتوفر معلومات كافية عنهم.

وكانت كل المعلومات تؤكد علی عدم وجود مايدل علميا عن اصابتهم بمرض فيروس كورونا.واضاف البيان ان عدد الوفيات نتيجة السيول التي شهدتها عدن مؤخرا تزيد عن 14 حالة الى جانب حدوث الوفيات الطبيعية التي تحدث هنا وهناك مما جعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يفسرون هذه المعلومة تفسير خاطى .وشدد البيان على ان الجهات المعنية في وزارة الصحة ومكتب الصحة عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي علي شفافية عملها اذا ما ظهرت حالة مؤكدة للفيروس وستقوم بابلاغ المجتمع عنها لان هذا الامر يمس امن وسلامة وصحة المجتمع.ولفت البيان الی ان المواد الضرورية الخاصة لفحص كورونا متوفرة علی رغم من شحنتها ولكنها في الحد الادنى متوفرة وتستخدم بقرار من الاختصاصي المعني في حالة الاشتباه العالية. ودعا البيان في ختامه الی انه وفي حالة اي اشتباه يرجى التواصل مع مكتب الطوارى في مكتب وزارة الصحة على التلفونات التالية: 358260 او 358259.

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